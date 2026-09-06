ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13' ಇಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ - ಸೀಸನ್ 13' (Bigg Boss Kannada 13) ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಡ್ರಾಮಾ, ಮನರಂಜನೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಚಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (Kiccha Sudeep) ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ (Soundarya Shetty)
'ಸ್ಯಾಂಡಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಡೆಲ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹಾಗೂ 'ಎಂಟಿವಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲಾ 16: ಪ್ಯಾರ್ ಯಾ ಪೈಸಾ' ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ತಾರೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲಾ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಇವರು ತಮ್ಮ ನೇರ ಹಾಗೂ ದಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ, 2019ರಲ್ಲಿ 'ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೀನ್ ಸೂಪರ್ಮಾಡೆಲ್' ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಂಟಿವಿ ರೋಡೀಸ್ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13ರ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ (Pruthvi Ambaar)
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿಯಾಗಿ (RJ) ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ, ತುಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ ಪೃಥ್ವಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ 'ದಿಯಾ' (Dia) ಸಿನಿಮಾದ 'ಆದಿ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ದೂರದರ್ಶನ, ಜೂನಿ ಹಾಗೂ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಆಚೆಗೆ ಇವರ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಣಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜ (Dragon Manja)
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜ, ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ತರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಭೀಮ' (Bheema) ಹಾಗೂ 'ಬ್ರಾಟ್' (Brat) ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಮಂಜ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ (Asiya Firdose)
ಕನ್ನಡ ಗೃಹಿಣಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್, 'ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ' ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದವರು. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಕನ್ನಿಕಾ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಾತ್ರ 'ಶ್ರಾವಣಿ'ಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಆಸಿಯಾ, ತಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಕಿರುತೆರೆ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ (Tandav Ram)
ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ 'ರಾಮಣ್ಣ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ ಮೂಲದವರಾದ ತಾಂಡವ್, ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಟನಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, 'ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಬಂದವರು. ಮರೆಯಲಾರೆ, ಒಂದ್ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇವರು, ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಚೆಲ್ ಡೇವಿಡ್ (Rachel David)
ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ ರೇಚೆಲ್ ಡೇವಿಡ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಇವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ 'ಸಿಹಿ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಇವರು, ಶೆಫ್ ಚಿದಂಬರ, ಅನ್ಲಾಕ್ ರಾಘವ ಹಾಗೂ ಭುವನಂ ಗಗನಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನದೊಂದಿಗೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13' ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್
ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು' ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಟ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ - ಸೀಸನ್ 13'ರ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿರುವ ಸೂರಜ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ಹಾಗೂ ಭರಪೂರ್ ಎನರ್ಜಿ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.