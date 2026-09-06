1987ರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಜಗಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ 'ಚೀಚಿ' ಮತ್ತೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಸುನೀತಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ.. ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
Actor Govinda-Sunita Ahuja-Komal Rani-Bollywood Gossip-Govinda Divorce Rumors-Celebrity Marital Discord-ಚೀಚಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ 'ರಿಯಲ್' ಡ್ರಾಮಾ: ಗೋವಿಂದ-ಸುನೀತಾ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್?
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಗಿಸಿದ್ದ 'ಹೀರೋ ನಂಬರ್ 1' ಗೋವಿಂದ, ಈಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ, ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ 37 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ನೌಕೆ ಈಗ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ! ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ನಟ: ಅಸಲಿ ಕಥೆಯೇನು?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ನಿಗೂಢವಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಬಿರುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೋವಿಂದ, "ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಗನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ 'ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯಗಳು' ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರದ ಕಲಹವೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ!
ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಂಘರ್ಷ!
ಒಂದೆಡೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗೋವಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ರೂಪಾ’ ಮತ್ತು ‘ದುನಿಯಾದಾರಿ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗೋವಿಂದ, "ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರದ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಡುವೆಯೂ ನಟನೆಯ ಹಸಿವು ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಬಿರುಕಿಗೆ ಕಾರಣ 'ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ'?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ ಜೊತೆ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸುನೀತಾ ಅವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ "ಗೋವಿಂದಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಫೇರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಬರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಸುನೀತಾ, ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ; "ಮಿತಿ ಮೀರಬೇಡಿ" ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ!
1987ರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಜಗಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ 'ಚೀಚಿ' ಮತ್ತೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಸುನೀತಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಮೌನ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಅವರ ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು!