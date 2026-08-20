‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 10’ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ‘ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಒಡೆಯ’ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 10’ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ‘ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಒಡೆಯ’ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮದುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಂತೋಷ್, ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ
ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್, ಇದು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡದ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮದುವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ‘ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್’ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಮನೆಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳವರೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ತರುತ್ತಿಲ್ಲ?
ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೂ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿ, ದನ-ಕರುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕೆಂಬ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಒಡೆಯ’ನಿಗೆ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ರೈತನಾಗಿ, ನಾಟಿ ಹಸುಗಳ ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್, ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 10’ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕುರಿತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.