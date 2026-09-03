ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ₹805.70 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ 'ಸುವರ್ಣ ಆಗಸ್ಟ್' ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹3,850.05 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, 4.48 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ಸುವರ್ಣ ಆಗಸ್ಟ್' ಸಾಧನೆಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಲಯವು ₹805.70 ಕೋಟಿ ಮಾಸಿಕ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಸಕ್ತ 2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ₹3,850.05 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯ ₹3,757.85 ಕೋಟಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ₹92.20 ಕೋಟಿ (ಶೇ. 2.45) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ವೃದ್ಧಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ
ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕು ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 4.48 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ (MT) ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 6.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯು 21.67 MT ತಲುಪಿದ್ದು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 5.8 ರಷ್ಟು ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ವಲಯವಾರು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ:
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯು ಈ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ರವಾನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 118.4 ರಷ್ಟು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣ 0.038 MT ನಿಂದ 0.083 MT ಗೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 37.4 ರಷ್ಟು ಅಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ 0.75 MT ನಿಂದ 1.03 MT ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 25 (0.04 MT) ಹಾಗೂ ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 18.1 ರಷ್ಟು (1.11 MT) ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇತರ ವಲಯಗಳು: ಕಂಟೇನರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 13.6 (0.10 MT), ಖನಿಜ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 6.9 (0.19 MT) ಹಾಗೂ ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 29.6 (1.08 MT) ನಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಂಚಿತ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 8.48 MT (+4.8%) ಸಾಗಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಚಿತ ಉಕ್ಕು 4.82 MT (+7.6%) ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು 4.46 MT (+9.7%) ಸಾಗಣೆಯಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿವೆ.
ವಿಭಾಗವಾರು ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ:
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗಳೆರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ.
ಸರಕು ವಿಭಾಗ: ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ಸರಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ₹417.08 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಸಂಚಿತ ಸರಕು ಆದಾಯ ₹2,074.36 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗ: ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲು ಸೇವೆ ಬಳಸಿದ್ದು, ₹348.97 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹1,552.70 ಕೋಟಿಗೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 13.51 ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ (ಒಟ್ಟು 7.6 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ).
ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ (GM) ಪಿ. ಅನಂತ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮಿಕರ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.