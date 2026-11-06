ರಾವಣನಾಗಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಧ್ವನಿಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇನು? ಕೆಜಿಎಫ್ನಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಯಶ್ ಜರ್ನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸೀಮಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಡುಗ, ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಯಶ್, ಈಗ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಮಾತ್ರವಿದೆಯೇ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ, ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯೂ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆಯೇ? ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನದ್ದೇ ಸದ್ದು.
ಯಶ್ ಅವರ ಲುಕ್, ಸಂಭಾಷಣೆ, ದೇಹಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ನೀಡಿರುವ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಮುಂದೆ ರಾಮನ ಪಾತ್ರವೂ ಮಂಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಳುಕಿಲ್ಲದೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಈ ಮಟ್ಟದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಕೆಜಿಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ!
ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೆಜಿಎಫ್ಗೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಗುರುತಿನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಟನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿತು. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಯಶ್ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬೀಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಭಾಷೆ, ತನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೀಳರಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಯಶ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇನು?
ಯಶ್ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನದ ವೇಳೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರು, ಇಂದು ವಿದೇಶಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎದುರು ಯಾವುದೇ ಅಳುಕಿಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಿಂತಲೂ ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ. ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಸಂವಹನದ ಮಾಧ್ಯಮವಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಧನವೂ ಹೌದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಯಶ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವೇ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನೇರ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ.
ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೂ ಬಂತು ಹೊಸ ಗಾಂಭೀರ್ಯ!
ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಅಭಿನಯದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾವಣನಂತಹ ಬೃಹತ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮೊದಲಿನ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿತನ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಧ್ವನಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ದೇಹಭಾಷೆ, ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖಭಾವಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲಾವಿದನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು. ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳು ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿವೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಿಂದ ರಾಮಾಯಣದವರೆಗೆ: ಯಶ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ!
ಯಶ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂವಹನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವಷ್ಟೇ, ತನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಮುಖ್ಯ. ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆ, ದೇಹಭಾಷೆ, ಧ್ವನಿ, ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ!
ಇನ್ನು ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು, ಈಗ ರಾವಣನಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರಬಹುದು. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಪ್ರಯತ್ನ. 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ತೋರಿಸಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.