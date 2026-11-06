ಯಶ್ ರಾವಣನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ, ಆದ್ರೆ ಶೂರ್ಪನಖಿ ರಥದ ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಂತೆ: ಎಷ್ಟು?
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ರಥಕ್ಕೆ 1.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ರಾವಣನ ಬೃಹತ್ ಸಿಂಹಾಸನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಕಲಾ ತಂಡ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ.
ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ ಪಾರ್ಟ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದರೂ, ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮ
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶ್ ಅಂಧಾಲೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಖಬರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣನ ಬೃಹತ್ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ತಂಡ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು
ಯಶ್ ಕೂರುವ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕರಗಿದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಎಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಹಾಸನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮೊದಲು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ನಂತರ ಫೈಬರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ರಥ
ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಶೂರ್ಪನಖಿ ರಥದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಥ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ರಮೇಶ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಈ ರಥಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.
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