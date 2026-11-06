ಪುರುಷರೇ.. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರ!
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ!
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದಿಂದ ಆಯಾಸವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೂ ಪದೇ ಪದೆ ಸುಸ್ತು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯ (Iron Deficiency) ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ (Anemia) ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೇಹ ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯ 5 ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
1. ನಿರಂತರ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸವಾಗುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು.
2. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ವೇಗವಾಗುವುದು
ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಹೃದಯ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯ ವೇಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೇ ಪದೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
3. ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ತಲೆಸುತ್ತು
ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
4. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ಉಗುರು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದು
ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಉದುರುವುದು, ಉಗುರುಗಳು ತೆಳುವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುವುದು ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
5. ಕೈಕಾಲು ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳು ಪದೇ ಪದೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಾಯಕ.
ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು: ಪಾಲಕ್, ವಿವಿಧ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು
ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳು: ಕಡಲೆ, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಮಸೂರ ಬೇಳೆ, ರಾಜ್ಮಾ
ಸೋಯಾಬೀನ್: ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
ಎಳ್ಳು: ಮಿತವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನು: ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳು
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಪೇರಳೆ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆಯಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ (Vitamin C) ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ರಕ್ತಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಅರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಷರ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆದೇ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ!