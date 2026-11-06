ಯಶ್, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, "ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿ. ರಣಬೀರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ನೀವು ಸೀತೆಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಯಶ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾವಣನಾಗಿ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರಿಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. "ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ತರುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕಿರುವ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿ" ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. "ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಣಬೀರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಲು ಕಾತುರನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಭಾರತದಲ್ಲಿ 64.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 25,200 ಶೋಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿವೆ. ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆಯಿಂದ 47.50 ಕೋಟಿ ರೂ., ಕನ್ನಡದಿಂದ 7.25 ಕೋಟಿ ರೂ., ತೆಲುಗಿನಿಂದ 6 ಕೋಟಿ ರೂ., ತಮಿಳಿನಿಂದ 2.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 77.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.