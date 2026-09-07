'ಮಾನಸಿಕ ದಣಿವು' ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ, ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಬಲವಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು 'ಮಾನಸಿಕ ದಣಿವು' (ಮೆಂಟಲ್ ಫಟೀಗ್) ಎಂದು ಕಾರಣ ನೀಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಹಂಕಾರಿ, ಗರ್ವಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಅವರ ಪ್ರಮುಖ 'ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್' ಅನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಬದಲಿಗೆ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತೇ ಹೊರತು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತು ಮಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್!
ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನಡೆಗಳ ನಂತರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ವಲಯದ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಆಟವಾಡಿದ ಅವರು, ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಶತಕವನ್ನು 'ಡ್ಯಾಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' (150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್) ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಬಿಗ್ ಮೇಸೆಜ್!
ನಾವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಈಗ ಆತ ನಾಯಕನಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಾರರಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ವಲಯದ ತಂಡವನ್ನು ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯವೇನು?
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಮರಳಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ರಣಜಿ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದಿದ್ದರೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸಹ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದು ಮೂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇರಿ, ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ಇಶಾನ್!
ಆದರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಜ್ಜುತ್ತೇವೋ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗಾದೆಯಂತೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವು ತನ್ನ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಗುಣವೇ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.