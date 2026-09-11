ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಹುಮಾ ಅವರ ಸಾವಿನ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಪತ್ನಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು, ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೋರಿದ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿಯ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಭೀಕರ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ನಡುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೇಗದ ದಂತಕಥೆ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್, ಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸೋತುಹೋಗಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ್, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ದುರಂತ ಮತ್ತು ನೋವು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ನೀರು ತರಿಸುವಂತದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಹುಮಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರು ಆಡಿದ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಧಸಧಸ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರು ಹುಮಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಭಾವುಕರಾದರು. "ಹುಮಾ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅವರ ಗತಿ ಏನು? ಎಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಳು. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ತಾಯಿಯೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಆ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಅಕ್ರಮ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪತ್ನಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದ ಅವರು, "ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಏನೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. ಹುಮಾ ಅಗಲಿದ ನಂತರ ನಾನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ (Depression) ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲೇಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ (Zero) ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಧಾರೆಯ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
2009ರ ಆ ಕಪ್ಪು ದಿನ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ ದುರಂತ!
ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009. ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹುಮಾ ಅವರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆಯಿಂದ (Multi-organ failure) ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಹುಮಾ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಏರ್ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (Refueling) ವಿಮಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ಚೆನ್ನೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಮಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸಿ, ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದರು. ಪತ್ನಿಯ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಂಡ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್, ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಿಂದ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದಂತಾಯಿತು.
ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಭಾರತೀಯರು!
ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಅವರ ಬಳಿ ಭಾರತೀಯ ವೀಸಾ (Indian Visa) ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗೆ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಜಟಿಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಲಸೆ (Immigration) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದರು.
ವಿಸಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಭಾರತ!
ಯಾವುದೇ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಮಾ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೇ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತೋರಿಸಿದ ಈ ಮಹಾನ್ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಇಂದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. "ಭಾರತೀಯರು ಆ ದಿನ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವೈದ್ಯರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹುಮಾ ಅವರು ಕೇವಲ 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ಹೊಸ ಜೀವನದ ಪಯಣ!
ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ದಂಪತಿಗೆ ತೈಮೂರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ್, 2013 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂಲದ ಶನಿರಾ ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ವಿವಾಹವಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಐಲಾ ಎಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಹುಮಾ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಮರ.