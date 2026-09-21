ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ತಮ್ಮ ಮಗ ವಿಪ್ರಾ ಸಿಂಹನೊಂದಿಗೆ ಮೇಘಾಲಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಘಾಲಯದ ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ದಂಪತಿ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಸದ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗ ವಿಪ್ರಾ ಸಿಂಹನೊಂದಿಗೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಸುಂದರ ರಾಜ್ಯ ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ತೆರಳಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಮೇಘಾಲಯ ಡೈರಿಸ್’ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಷಣಗಳು
ಮೇಘಾಲಯದ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ತಮ್ಮ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅವರು ಮಗ ವಿಪ್ರಾ ಸಿಂಹನನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ, ‘ಮೇಘಾಲಯ ಡೈರಿಸ್’ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ.. ಮುದ್ದಾದ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ
ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ 2023ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮಗ ವಿಪ್ರಾ ಸಿಂಹನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಾರಾ ದಂಪತಿಯ ಫೋಟೊಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವ ದಂಪತಿಯ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ‘ಸದಾ ಹೀಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳಿ’ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ-ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಜೋಡಿಯ ‘ಮೇಘಾಲಯ ಡೈರಿಸ್’ ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.