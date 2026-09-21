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- ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ.. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಛಾಟಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಧೂಳು: 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮೋನಿಷಾ!
ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ.. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಛಾಟಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಧೂಳು: 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮೋನಿಷಾ!
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್, ಚಿತ್ರದ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯವೊಂದರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಮೋನಿಷಾ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ
ಇದೀಗ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯವೊಂದರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ.. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಛಾಟಿ!
ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮೋನಿಷಾ, ಇದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ಧೂಳು, ಸೀರೆ, ವಾದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಛಾಟಿಯ ನಡುವೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಮೋನಿಷಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
‘ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ’
ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೋನಿಷಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳ ಪೈಕಿ ಇದೇ ದೃಶ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಎದುರಾದ ಕಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಇದೀಗ ಆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೋನಿಷಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ತಾವು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ
‘ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್’ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಮೋನಿಷಾ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಸವಾಲಿನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವಾಗಿರದೆ, ಮರೆಯಲಾಗದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವವಾಗಿಯೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೋನಿಷಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೂ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
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