ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಿನಿಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರುನಾಡಿನ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಈ ‘ಊಟದ ಸೀಕ್ರೆಟ್’ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ..
Parvathamma Revealed Dr Rajkumar Birthday Special Food Item: ಡಾ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು? ಈ ಗುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರುನಟ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವೂ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ, ಸುಮಧುರ ಹಾಡುಗಳು, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ, ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸರಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದವರು. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಇಷ್ಟ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿತ್ತು.
ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ‘ಕೋಸಂಬರಿ’ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದರೂ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಕೋಸಂಬರಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಊಟದ ಮೆನುವಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸಾರು’ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿದಾಗ ಉಳಿಯುವ ಬೇಳೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾರು, ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಇಂತಹ ಸರಳ ಅಡುಗೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಆಹಾರ ಅಭಿರುಚಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಈ ಖಾದ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ನಟನಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಅಡುಗೆಗಳಿಗಿಂತ ಮನೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ.