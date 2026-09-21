‘ಲಂಬೋದರ 2.0’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಸಾಧ್ವಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರ ತಮ್ಮ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೇಘನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾತ್ರದ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ‘ಲಂಬೋದರ 2.0’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧ್ವಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಪಾತ್ರ ತಮ್ಮ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೇಘನಾ 'ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಜೊತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾತ್ರದ ಮಾತುಗಳ ಜೊತೆ ನನಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು!
ಸಾಧ್ವಿ ಪಾತ್ರವು ಸಂತೋಷ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಮೇಘನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ವಿ ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂತೋಷ, ಜೀವನ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನನಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಸುನಿಯವರು ನನ್ನೊಳಗಿನ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮೇಘನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಧ್ವಿ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್
ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಾಗ ಮೇಘನಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೈಜ ಸಾಧ್ವಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪಾತ್ರದ ಲುಕ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ವಿಯ ಲುಕ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಲು ನಾವು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಲೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ನಾನು ಕ್ರಿಂಪ್ಡ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಕಪ್ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇರಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೂ ಈ ಪಾತ್ರ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕಿ ಅಥವಾ ಲವ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಲ್ಲ!
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೇಘನಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾಯಕನ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲು ತಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗುರಿ ಕೇವಲ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಲವ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಎವರ್ ಆಫ್ಟರ್’ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ವಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ ಸಹಜವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತೆ ಅನಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮೇಘನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಲಂಬೋದರ 2.0’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಧ್ವಿ ಪಾತ್ರ ಕೇವಲ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳ ಛಾಯೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.