ಸಂತಾನವಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ 26 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಅಪರೂಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂತಾನವಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ 26 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಅಪರೂಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ದೇಹದೊಳಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಗಗಳಂತಿರುವ ರಚನೆಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂತಾನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಂತಾನಹೀನತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರು ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರದ ಕೆಲವು ಅಂಗಗಳ ರಚನೆ ಇರುವುದು ವೈದ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಳವೆಗಳಂತಿರುವ ಅಂಗಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು Persistent Müllerian Duct Syndrome?
ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು Persistent Müllerian Duct Syndrome (PMDS) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪುರುಷ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳ ರಚನೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪರೂಪದ ಜನ್ಮಜಾತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಅಂದರೆ, ಮಗು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಪರೂಪದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ?
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಂತಾನಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಈ ಅಪರೂಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಗಮನ
ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯವರೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕರಣವೂ ಸಂತಾನಹೀನತೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.