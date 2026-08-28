74 Year Old Woman Becomes Mother To Twins 74ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ 74 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಾದ ಬಳಿಕ IVF ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು IVF ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ದಂಪತಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯಾಗಲು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ
ಎರ್ರಾಮಟ್ಟಿ ಮಂಗಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ರಾಜಾ ರಾವ್ ಸುಮಾರು 57 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಯಮ್ಮ ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 55ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಘಟನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಯಮ್ಮ ಅವರು, “ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 55ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. IVF ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ದಾನಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಪತಿಯ ವೀರ್ಯ ಬಳಸಿ IVF
ದಂಪತಿಗಳು 2018ರಲ್ಲಿ ಗುಂಟೂರಿನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಮಂಗಯಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ದಾನಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿಯ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು IVF ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
2019ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಯಮ್ಮ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರು
ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೈದ್ಯರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಲವು ತಜ್ಞರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2019ರಂದು ಅವಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜನನ
2019ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಗುಂಟೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಯಮ್ಮ ಅವರು ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಉಮಾಶಂಕರ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, IVF ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಯಮ್ಮ ಅವರ ಪತಿಯ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಶಿಶುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ತಾಯಿಯನ್ನು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಮಂಗಯಮ್ಮ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏಕೆ ಚರ್ಚೆ?
2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ “IVF ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕೇ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು, “ಪೋಷಕರು ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, “ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, “74ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಬಳಕೆದಾರರು ರಚಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮೂಲ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.