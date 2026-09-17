ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಅಡಿದಾಸ್ ಟೆಕ್ ಹಬ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪೆನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಗುರುಗ್ರಾಮ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹಲವು ಕಂಪೆನಿಗಳು ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪೆನಿಯಾಗಿರುವ ಅಡಿದಾಸ್ (Adidas Layoff) ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕಂಪೆನಿಯು ತನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಹಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಡೇಟಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಜಾಗಳನ್ನು ಅಡಿಡಾಸ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು
ಅಡಿದಾಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಹಬ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿತ್ತು. ಈಗ, ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಟೆಕ್ಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪೆನಿಯು ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. "ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು, ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಡಿದಾಸ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪೆನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುರಿತು ಕಂಪೆನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅಡಿದಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೀಡಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾಳಜಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಂಪೆನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಡಿದಾಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ 20% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಮುಕ್ತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಾಗ ಈ ಅವಕಾಶಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಾಧಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪೆನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.