ಯಶ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಮೊದಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೇಳಿದವರೂ ಎರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾರಣವಾದ 10 ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ

ಯಶ್ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹುತೇಕರು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೇಳಿದವರೂ ಎರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾರಣವಾದ 10 ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗುಣ

ಸಿನಿಮಾದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್‌ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಅಂಶ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಶ ಪ್ಲಸ್ಸಾಗಿದೆ.

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ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗನ ದಿಗ್ವಿಜಯ

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಧೈರ್ಯ, ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿದ್ದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬಂತು. ನಮ್ಮೂರ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲೋಣ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು.

ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಸಾಮಾನ್ಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ಆ ಕಾರಣವೂ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ

ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ವಿಮರ್ಶಕರು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ‘ಇದು ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಹಿಸದ ವಿರೋಧಿ ಬಣಗಳ ಪೇಯ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್’ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಆಯಿತು.

ಮಲ್ಟಿ-ಆಂಗಲ್ ಸೀನ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್

ಚಿತ್ರಕಥೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ನರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಡನ್ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್‌ಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು.

ರಾಶಿರಾಶಿ ಸಮರ್ಥನೆಗಳು

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್, ಫ್ಯಾಶನ್ ಮತ್ತು ಮೀಮ್ ಪೇಜ್‌ಗಳ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌ಗಳು ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿ ರೀಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ಕೌಂಟರ್ ಮೀಮ್‌ಗಳ ಅಸ್ತ್ರ

ವಿಮರ್ಶಕರ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿ ರೂಪಿಸಿದ ಮೀಮ್‌ಗಳು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಈ ಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕ್ಷೀಣಗೊಳಿಸಿದವು.

ಹಾಲಿವುಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ

ಚಿತ್ರದ ಕತ್ತಲೆಯ ಮಾಫಿಯಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪೀಕಿ ಬ್ಲೈಂಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್ ಶೈಲಿಯ ಮೇಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ‘ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಮಸಾಲೆ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗ’ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತಲಾಯಿತು.

ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್‌ಡಮ್ ಒಕ್ಕೂಟ

ಬಾಲಿವುಡ್, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವು. ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಭಿಯಾನ

‘ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಾತೇ ಅಂತಿಮ’ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಕ್ಷಾಕವಚ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.