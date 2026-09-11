'ಬೇಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಚೈತನ್ಯ 'ಎಪಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ವರದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಚೈತನ್ಯ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಎಪಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್'. 'ಬೇಬಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಚಿತ್ರವಿದು. ಆದಿತ್ಯ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿತಾರಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಫೋರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗವಂಶಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸೌಜನ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು '90 ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಯೋಪಿಕ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 11 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಟಾಕ್ ಏನು? ಚಿತ್ರತಂಡ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವನಪರ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಓದಲು ಯುಕೆ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಆ ಪ್ರೀತಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿತು, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂತರ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು? ಅವರ ನಡುವಿನ ಜಗಳ, ಟೆನ್ಶನ್ ಏನು? ಇಬ್ಬರೂ ಏನು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು? ಹೇಗೆ ಇದ್ದರು ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ. ಇದೊಂದು ಫನ್ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, GenZ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಿದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಏನು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸತನ. ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪುಗಳು, ಆ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡುವ ಅಂಶಗಳೂ ಇವೆಯಂತೆ. ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪವೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.
18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'A' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲಿಪ್ಲಾಕ್ಗಳು, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಕೆಲವು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಸೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿಂದಾಗಿ 'A' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. ಚಿತ್ರದ ಅವಧಿ 2 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ. ಇದು ಆದಿತ್ಯ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಕಡಲಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯ ಪಯಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹುಡುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರು ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಹುಡುಗಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಂತಹ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಜ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ತುರುಕಿದಂತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಇವೆ.