‘ಎಪಿಕ್’ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದ್-ವೈಷ್ಣವಿ ಲವ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ: ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ನೆನಪು ತರೋ ಕಥೆ!
ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಚೈತನ್ಯ ನಟನೆಯ 'ಎಪಿಕ್- ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ಜೀವನ, ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
'ಎಪಿಕ್ - ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್' ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಚೈತನ್ಯ ಜೋಡಿಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ 'ಎಪಿಕ್ - ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮೋಜು, ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ, ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುವಜನತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಅಂಶಗಳಿರುವ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಕಾಲೇಜು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಕಥೆ
ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಹಾಸನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಯುವಕರ ಮುಗ್ಧತೆ, ತುಂಟಾಟ, ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದ ಮೋಜಿನ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿವೆ.
ಆನಂದ್, ವೈಷ್ಣವಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೈಲೈಟ್
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಚೈತನ್ಯ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಜವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಇವರ ಪ್ರೇಮ ಪಯಣ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಯಾಕೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ, ಭಾವನೆಗಳು
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮರ್, ಯೂತ್ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಎಮೋಶನ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳು, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಕಥೆ ಎಂಬುದು ಟ್ರೇಲರ್ನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆನಂದ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಚೈತನ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಝ್
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಮೋಷನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನಿಂದ 'ಎಪಿಕ್ - ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಬಝ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಭೇಟಿಗಳು, ಸಿಟಿ ಟೂರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿತಾರಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಫೋರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವರ ನಾಗ ವಂಶಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸೌಜನ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೇಷಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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