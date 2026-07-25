Karavali Kannada Movie: ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ 40ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಕರಾವಳಿ' ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಚಿತ್ರ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ಸಿನಿಮಾದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲ. ಅವು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ನಂಬಿಕೆ, ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸತನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ 40ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಕರಾವಳಿ' ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಚಿತ್ರ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕಂಬಳದ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಬೇಸರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ. ಜುಲೈ 24ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕರಾವಳಿ' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ನನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ, ಸಹ ಕಲಾವಿದರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಸೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ 'ಕರಾವಳಿ'
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ (ಧನ) ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಚಿತ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳಿಗಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ರೀತಿಯ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳೇ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಪಾತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದದಿಂದ ನೋವಾಗಿದೆ: ಪ್ರಜ್ವಲ್
ಆದರೆ ದೈಹಿಕ ಸವಾಲಿಗಿಂತಲೂ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎದುರಾದ ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ಸುಮಾರು 40 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಳಂಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ
ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಶೈಲಿ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಡುಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೋವು ತಂದಿತು. ಪಾತ್ರ ಗೆದ್ದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾನೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಅವರು ಕರೆಯುವುದಾದರೆ ಹೋಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ
ಈ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವ ಯೋಚನೆಯೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತರು. ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಕರಾವಳಿ'ಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟೆ
ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರದ ಲುಕ್, ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ, ದೇಹಭಾಷೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಚೌಕ' ಚಿತ್ರದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈತಪ್ಪಿದವು. "ಸುಮಾರು ₹1.5 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಹಣವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಬೆಂಬಲ
ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಕೂಡ ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಬೈದರು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲು ಬಿಡಬಾರದು, ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ದಾಖಲೆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಜನರನ್ನು ನಂಬಿ ಮಾತಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾರೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಪ್ಪಂದವೂ ದಾಖಲಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ವಿವಾದಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಸಹ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ರಾಜ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. 'ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ', 'ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರು 'ಕರಾವಳಿ'ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೂ ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಅಲ್ಲ, ಕಥೆಗಳು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಕರಾವಳಿ' ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಅದರ ಕಥೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಅನುಕಂಪ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥನೆ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು 'ಕರಾವಳಿ'ಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಾಫಿಯಾ' ಹಾಗೂ 'ಚೀತಾ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ - 'ಕರಾವಳಿ'. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳು ಆರಿದ ಬಳಿಕ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕಿರುವುದು ಒಂದೇ - ತೆರೆ ಮೇಲಿನ ಕಥೆ.