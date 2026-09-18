ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸರಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 12,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಾರೆವರ್' ಇಎಂಐ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಸರಣಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ನ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತಲಾ 12,000 ರೂ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಸಂಜು ಚೌಧರಿ ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ.
256GB ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ 87,999 ರೂ.ಗಳಿಂದ 99,999 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, 12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಬೆಲೆ 1,07,999 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,19,999 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ 12,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ನ 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ 79,999 ರೂ. ಬೆಲೆಯಿದೆ. 12GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ 99,999 ರೂ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಇತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬೆಲೆಯೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಹತ್ತಿರವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ 1,64,900 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾದ ಆರಂಭಿಕ MRP 1,39,999 ರೂ. ಇದೆ.
ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್
ಇದರ ನಡುವೆ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 24 ತಿಂಗಳ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಾರೆವರ್' (Galaxy Forever) ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅಡಿ, ಫೋನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಯ ಶೇ.60 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇಎಂಐ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಉಳಿದ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು 24 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು.