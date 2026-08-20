ಐಕ್ಯೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ನೂತನ iQOO Z11 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು iQOO ಬಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ Z11 ಫೋನ್ 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7500 ಟರ್ಬೊ ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ಮತ್ತು 7,050mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಐಕ್ಯೂ (iQOO) ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ Z ಸರಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನೂತನ iQOO Z11 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ iQOO ಬಡ್ಸ್ (TWS) ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ನೂತನ iQOO Z11 ಫೋನ್ 144Hz 3D-ಕರ್ವ್ಡ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7500 ಟರ್ಬೊ ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 7,050mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6.0 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
iQOO Z11 ಹಾಗೂ iQOO ಬಡ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ
iQOO Z11 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಅರೋರಾ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹34,999 ಆಗಿದ್ದು, 8GB RAM + 128GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹39,999 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 8GB RAM + 256GB ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ₹44,999 ಹಾಗೂ 12GB RAM + 256GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹49,999 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟವು ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, iQOO ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ HDFC ಮತ್ತು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. iQOO ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 6GB RAM ಆವೃತ್ತಿಗೆ ₹3,500 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ₹31,499 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾದರೆ, ಉಳಿದ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ₹4,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹35,999, ₹40,999 ಮತ್ತು ₹45,999 ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, iQOO ಬಡ್ಸ್ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹1,899 ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಫ್ಲೇಮ್ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ₹200 ತ್ವರಿತ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆ ₹1,699 ಆಗಲಿದೆ.
iQOO Z11 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
iQOO Z11 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 164.42 x 75.25 x 7.99mm ಆಯಾಮ ಹಾಗೂ 199 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ 6.83-ಇಂಚಿನ 1.5K ಬಾಗಿದ 3D AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 2,000 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, SGS ಲೋ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಫ್ಲಿಕರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಾಧನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7500 ಟರ್ಬೊ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 12GB ವರೆಗಿನ LPDDR4X RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗಿನ UFS 3.1 ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಖ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು Z ಸರಣಿಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 3,800 ಚದರ mm ನಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ OIS ಬೆಂಬಲವಿರುವ 50MP ಸೋನಿ IMX882 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಗೂ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ 30fps ವೇಗದಲ್ಲಿ 4K ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಸಾಧನವು 44W ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7,050mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6.0 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಫೋನ್ಗೆ iQOO ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಹಾಗೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
iQOO ಬಡ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
iQOO ಬಡ್ಸ್ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 10mm ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, AAC, SBC ಕೋಡೆಕ್ಗಳು, DeepX 4.0 ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 20Hz ನಿಂದ 20,000Hz ವರೆಗಿನ ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಕರೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಾಗಿ AI ಕರೆ ಶಬ್ದ ಕಡಿತ (Call Noise Reduction) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಘಟಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6.1 ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ 2.0 ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 10 ಮೀಟರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಇದು 42ms ಲೋ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಜೋಡಣೆಯಾಗುವ ಗೂಗಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಟಚ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಯರ್ಬಡ್ 53mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ 525mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಿದರೆ, ಕೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 50 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಧೂಳು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಫ್ರೂಪ್ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.