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- 0000, 1111, 7777, 9999... ಇಂತಹ VIP ನಂಬರ್ ಪಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
0000, 1111, 7777, 9999... ಇಂತಹ VIP ನಂಬರ್ ಪಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು VIP ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಈರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪಡಯಬಹುದು.
VIP ನಂಬರ್
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ನೀವು 9999, 786 ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು VIP ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಐನಂತಹ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವಿಐಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಜಿಯೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಿಐ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೈಜಿಯೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ವಿಐಪಿ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು
ನೀವು ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮೈಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಅಲ್ಲಿ “Matching Number” ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ವಿಶೇಷ ವಿಐಪಿ ಅಥವಾ 9999, 786 ನಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಬಯಸಿದರೆ, ನಂತರ "ವಿಐಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ 4 ರಿಂದ 8 ಅಂಕೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಾಟದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ.
Vi ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ವಿಐ ಬಳಕೆದಾರರು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ವಿಐಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ, Vi ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ VIP ಸಂಖ್ಯೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ಇದರ ನಂತರ, ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಐಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಐಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ವಿಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ?
ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚ 50 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ಗದ ವಿಐಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ವೋಚರ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಇದರ ಬೆಲೆ 12,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
Vi ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 590 ರಿಂದ 2000 ರೂ.ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
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