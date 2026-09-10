ಚೀನಾದಲ್ಲಿ Oppo A7 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 8,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6360 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ IP69K ರೇಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Oppo ಕಂಪನಿ ತನ್ನ A ಸೀರಿಸ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, Oppo A7 Pro ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೂರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. 6.57 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6360 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 8GB RAM, 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 8,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ IP69K ರೇಟಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ
Oppo A7 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ 6GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 2,199 ಯುವಾನ್ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 31,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುವ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ 2,499 ಯುವಾನ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 35,000 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್, ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಈ ಫೋನ್, ColorOS 16 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6.57 ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ ಎಚ್ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2,372x1,080 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 240Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 800 ನಿಟ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 1,400 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. f/1.9 ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 10x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು f/2.1 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
Oppo A7 Pro ನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರ 8,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಇದು 45W SuperVOOC ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸರಿಸುಮಾರು 159.08x75.81x8.80 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 205 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್
ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6360 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8GB ವರೆಗೆ LPDDR4x RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ UFS 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ Oppo ಕಂಪನಿ ಇದಕ್ಕೆ IP69K ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ.
5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 5G, ವೈ-ಫೈ 5, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, ಮತ್ತು NFC ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಗಾಗಿ GPS, GLONASS, ಗೆಲಿಲಿಯೋ, QZSS, ಮತ್ತು BeiDou ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಕ್ಸೆಲೆರೋಮೀಟರ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಗೈರೋಸ್ಕೋಪ್, ಇ-ಕಂಪಾಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸರ್, ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ಹಲವು ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.