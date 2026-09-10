ಆ್ಯಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ', 'ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ 'ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೋ' ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ದುಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಮದು ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ‘ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೋ’ ಬಿಡುಗಡೆ: ಅಮೆರಿಕ, ದುಬೈಗಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ದುಬಾರಿ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ದರಪಟ್ಟಿ

ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ರಿಯರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ‘ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ’ (iPhone 18 Pro) ಮತ್ತು ‘ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’ (iPhone 18 Pro Max) ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಮಡಚಬಹುದಾದ ಫೋನ್ ‘ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೋ’ (iPhone Duo) ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ.

ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ಯುಕೆ, ದುಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ 65 ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಸಂಜೆ 5:30ರಿಂದ (IST) ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಸೇರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ‘ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೋ’ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಿಂದ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

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ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಸುಂಕ ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ (INR) ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

(ಗಮನಿಸಿ: ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರ 1 USD ≈ ₹84, 1 EUR ≈ ₹92, 1 GBP ≈ ₹110, 1 AED ≈ ₹22.8, 1 CNY ≈ ₹11.8, 1 JPY ≈ ₹0.58 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ)

1. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ (iPhone 18 Pro)

ಭಾರತ: ₹1,64,900

ಅಮೆರಿಕ (USA): $1,199 (ಸುಮಾರು ₹1,00,716)

ದುಬೈ (UAE): AED 5,099 (ಸುಮಾರು ₹1,16,257)

ಚೀನಾ: CNY 9,999 (ಸುಮಾರು ₹1,17,988)

ಜಪಾನ್: JPY 2,19,800 (ಸುಮಾರು ₹1,27,484)

ಬ್ರಿಟನ್ (UK): GBP 1,199 (ಸುಮಾರು ₹1,31,890)

ಜರ್ಮನಿ (EU): EUR 1,449 (ಸುಮಾರು ₹1,33,308)

2. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (iPhone 18 Pro Max)

ಭಾರತ: ₹1,79,900

ಅಮೆರಿಕ (USA): $1,299 (ಸುಮಾರು ₹1,09,116)

ಚೀನಾ: CNY 10,999 (ಸುಮಾರು ₹1,29,788)

ಜಪಾನ್: JPY 2,39,800 (ಸುಮಾರು ₹1,39,084)

ಬ್ರಿಟನ್ (UK): GBP 1,299 (ಸುಮಾರು ₹1,42,890)

ಜರ್ಮನಿ (EU): EUR 1,599 (ಸುಮಾರು ₹1,47,108)

3. ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯೋ (iPhone Duo - Foldable)

ಭಾರತ: ₹2,99,900

ಅಮೆರಿಕ (USA): $1,999 (ಸುಮಾರು ₹1,67,916)

ಚೀನಾ: CNY 15,999 (ಸುಮಾರು ₹1,88,788)

ಜಪಾನ್: JPY 3,64,800 (ಸುಮಾರು ₹2,11,584)

ಜರ್ಮನಿ (EU): EUR 2,299 (ಸುಮಾರು ₹2,11,508)

ಬ್ರಿಟನ್ (UK): GBP 1,999 (ಸುಮಾರು ₹2,19,890)

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹30,000 ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ!

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ $100 (ಸುಮಾರು ₹8,400) ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹30,000 ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ €150, ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ £100 ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 40,000 ಯೆನ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ದುಬೈ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹50,000 ದಿಂದ ₹60,000ದವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ!