what to do if you find a snake in bathroom ಶೌಚಾಲಯ ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹಾವುಗಳು ಏಕೆ ಬರುತ್ತವೆ? ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾವು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಾವು ಕಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೌಚಾಲಯ ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗಲು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ರಂಧ್ರದಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮೋಡ್ನಿಂದಲೂ ಹಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಶೌಚಾಲಯದೊಳಗೆ ಹಾವು ಏಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾವುಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಹಾವುಗಳು ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತವೆ?
ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದುಕ್ಷಣ ಹೃದಯ ಬಡಿತವೇ ನಿಂತಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಯವೂ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ ಹಾವುಗಳು ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಾವುಗಳು ಏಕೆ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ?
ಹಾವುಗಳು ಒಳಗೆ ಬರಲು ನಿಮ್ಮ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕೊಳಕು ಆಗಿರೋದು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಮನೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್, ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಹಾವು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮನೆಗೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪೈಪ್ಗಳು ತೇವಾಂಶದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ, ಇಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹಾವುಗಳು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ನೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು.
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಶಾಖದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದೊಳಗೆ ಹಾವುಗಳ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಬಹುದು.
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು
ಜಾಲರಿ ಬಳಕೆ: ಹಾವು ಬರೋದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಜಾಲರಿಯಿಂದ ಭದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮನೆ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವುದೇ ಪೊದೆ ಅಥವಾ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ: ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಪೈಪ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಸೀಲಾಂಟ್ ಬಳಸಿದ ತೆರೆದ ಪೈಪ್ ಮುಚ್ಚಬಹುದು.
ಹಾವು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕೆ ಹಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ನಂತರ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಉಳಿಯುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟವಲ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ನಂತರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಾವನ್ನು ನೀವೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
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