MBA ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಬಹುತೇಕರು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಣಿತಾ ವಾಮನ್ ಅವರ ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬದಲು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
MBA ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಬಹುತೇಕರು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಣಿತಾ ವಾಮನ್ ಅವರ ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬದಲು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇಂದು ಪಾಲಿಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಉದ್ಯಮದ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ₹4 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು NDTV ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
MBA ಬಳಿಕ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಒಲವು
ಪ್ರಣಿತಾ ವಾಮನ್ ಅವರು ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (TISS) ನಲ್ಲಿ MBA ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓದು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯ ಬದಲು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
2020ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ
ಪ್ರಣಿತಾ ಅವರು 2020ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.mಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ, ತೇವಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಳೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಪ್ರಣಿತಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಆಯ್ಕೆ
ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಣಿತಾ ಅವರು ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಮತ್ತು ಲೆಟ್ಯೂಸ್ನಂತಹ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಬೆಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.
₹20 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ
2020ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎದುರಾಯಿತು. ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಣಿತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹20 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೀಜಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ನೆರವು ದೊರೆಯಿತು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಳೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎದುರಾಯಿತು ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಣಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಗಟು ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಪರಿಚಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಿಕ್ಕರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೈತರು ಕೃಷಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಬೆಳೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ವರದಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬೆಳೆಯಲ್ಲೇ 40 ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ!
ಪ್ರಣಿತಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅವರ ವಹಿವಾಟು ಸುಮಾರು ₹32 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿತು. ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು.
ಈಗ ₹4 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ಓವರ್
ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ₹32 ಲಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಉದ್ಯಮ ಈಗ ₹4 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು NDTV ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ₹2.25 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾಸಿಕ್, ದಾದರ್, ಜೈಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮದವರೆಗೆ...
MBA ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಣಿತಾ ಅವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್, ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬೆಳೆ ಆಯ್ಕೆಯಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಅವರ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಪಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.