ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP) ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP) ಕೂಡ ಒಂದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಇರುವ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
KVP ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುವ ಕಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಕಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP) ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನ ಇದನ್ನು ಸೇಫ್ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡಬಲ್ ಆಗುವುದೇ ಇದರ ಹೈಲೈಟ್.
ಹಣ ಡಬಲ್ ಆಗಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ KVP ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ. 7.5ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ 115 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 9 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಜನ ಇದನ್ನು 'ಹಣ ಡಬಲ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಕೀಮ್' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
KVPಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು?
ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣ ಹಾಕಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಶುರು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಕೀಮ್. ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ
KVP ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ KVP ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. 10 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
KVP ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್?
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಹಣ ಡಬಲ್ ಆಗುವುದೇ KVP ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ, ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಹಣ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಈಗಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅವಧಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ತೆಗೆಯುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.