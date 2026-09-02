ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ರೂಪ್ ವರ್ಮಾ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಕೇವಲ ₹1,09,000 ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಗರ ಮುಂಬೈಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲೆ, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (CS) ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ರೂಪ್ ವರ್ಮಾ ಎಂಬುವರು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಾದ ವೀಡಿಯೊ (Reel) ಒಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಮೊದಲು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೂಪ್, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು?
'ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರೂಪ್, ತಾವು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಐಷಾರಾಮಿ ಎತ್ತರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅವರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು (₹ 45,000): ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲೇ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ಹೌಸ್, ಈಜುಕೊಳ (Pool) ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ವೆಚ್ಚಗಳು (Utilities) ಸೇರಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಎದುರೇ ಇತ್ತು.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ (₹ 19,000): ತಾಜಾ ಆಹಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ '7-Eleven' ನಂತಹ 24/7 ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ದಿನಸಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು.
ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ (₹ 700): ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 'Grab' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಪ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹700 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು (₹ 38,000): ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ರೂಪ್, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಗರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗ"
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪ್ ಒಟ್ಟು ₹ 1,09,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆದ ಖರ್ಚು ಇದು. ಇದೇ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಈ ಖರ್ಚು ತಕ್ಷಣವೇ ಅರ್ಧದಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ! ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಗರವಾದ ಮುಂಬೈಗಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ರೂಪ್ ಅವರ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನಾನೀಗಲೇ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮುಂಬೈಗಿಂತ ಬಹಳ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದೆ, ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ!" ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂಬೈಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ, "ಹೌದು, ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ" ಎಂದು ರೂಪ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.