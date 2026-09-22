ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪದ ಸಂದೇಶಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
Bollywood actress Rani Mukerji mother Krishna Mukerji death-ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿಧನ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2026ರಂದು ದುಃಖದ ದಿನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಹೊರಬಂದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ‘ಮೋಮರ್ ಆಲೋ’, ‘ಹೈವಾನ್’, ‘ತೀಸ್ರಿ ಆಂಖ್’ ಹಾಗೂ ‘ತೋಮಾರ್ ರಕ್ತೆ ಅಮಾರ್ ಸೋಹಾಗ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ರಾಮ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಫಿಲ್ಮಲಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ರಾಜಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ರಾಮ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು 2017ರಲ್ಲಿ 84ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ನಂಟೂ ಇತ್ತು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಟಿ ದೇಬಶ್ರೀ ರಾಯ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಖರ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಸ್ತೃತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ.
ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಣಿ, ಸರಳ ಬಂಗಾಳಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸದಾ ನಗುಮುಖದಿಂದಿರುತ್ತಿದ್ದರು, ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಗುಣವನ್ನು ತಾಯಿಯಿಂದ ಕಲಿತಿರುವುದಾಗಿ ರಾಣಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷ್ಣಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಟಿ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ರಾಣಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪದ ಸಂದೇಶಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಅವರ ನಿಧನದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ನಷ್ಟ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ರಾಣಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಉಳಿಯಲಿವೆ.