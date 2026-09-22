- Home
- Life
- ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಗಳೇ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಂದೇ 1 ಚಮಚ ಈ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ.. ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮೊಗ್ಗು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಗಳೇ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಂದೇ 1 ಚಮಚ ಈ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ.. ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮೊಗ್ಗು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Alum for jasmine plant: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದು ಹೂವೇ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿಟಿಕೆ ಈ ಪುಡಿ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ. ಆಫ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಗಿಡದ ತುಂಬಾ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಅರಳುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಕೇವಲ 15 ದಿನ ಸಾಕು
ಕೇವಲ 15 ದಿನ ಸಾಕು
ಕೆಲವರ ಮನೆಯ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಮೊಗ್ಗುಗಳೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪುಡಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹೂ ಬಿಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಗಿಡದ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ (Pruning - ಕಟಿಂಗ್)
ಮೊದಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ (Prune ಮಾಡಿ). ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ 4-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾದ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪಟಿಕದ ಪುಡಿ (ಆಲಂ / Alum Powder) ಬಳಕೆ
ಪಟಿಕದ ಪುಡಿ (ಆಲಂ / Alum Powder) ಬಳಕೆ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (Acidic Soil) ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಿಎಚ್ (pH) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪಟಿಕದ ಪುಡಿ (Alum) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಪಟಿಕವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ (ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ) ಗಿಡದ ಬುಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ.
15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶ
15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶ
ಪಟಿಕದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ತುಂಬ ಹೊಸ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಿಡದ ತುಂಬಾ ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಹೂವುಗಳು ಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಮಳೆಗಾದಲ್ಲಿ ಪಟಿಕ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆ (Acidic Soil) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಬಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೂ ಬಿಡಲು ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH 6 ರಿಂದ 6.5) ಬೇಕು. ಪಟಿಕ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಹದವಾಗಿ, ಗಿಡವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೊಗ್ಗು ತರಿಸುತ್ತೆ
ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೊಗ್ಗು ತರಿಸುತ್ತೆ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಕೇವಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಟಿಕದ ನೀರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಗಿಡವು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವಾಗ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ
1. ಜೋರು ಮಳೆ ಇರುವಾಗ ಹಾಕಬೇಡಿ
ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಟಿಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆ ನಿಂತು, ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ.
2. ಅಳತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ (ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ)
ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ (ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ) ಪಟಿಕದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ, ಆ ನೀರನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮಣ್ಣು ಅತಿಯಾದ ಆಮ್ಲವಾಗಿ ಬೇರುಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು.
3. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸಾಕು
ಪಟಿಕವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಬಾರದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ 25 ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.
4. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್
ಪಟಿಕದ ನೀರು ಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ನೀರು (ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ) ಅಥವಾ 2 ಚಮಚ ಟೀ ಪುಡಿಯ ನೀರನ್ನು ಮರುದಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.