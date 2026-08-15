ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದ್ದರೂ ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ವಾಹನದ ಟೈರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಮರದಂತಹ ಲಂಬವಾದ ಜಾಗಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು.
ನೀವು ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದ್ದರೂ ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ವಾಹನದ ಟೈರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಮರದಂತಹ ಲಂಬವಾದ ಜಾಗಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾಯಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದೇಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ? ನಾಯಿ ವರ್ತನೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿರುವ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಯಿಗಳ ಈ ನಡವಳಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಪ್ರದೇಶ ಗುರುತಿಸುವುದು, ಇತರ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ವಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಪ್ರದೇಶ ಗುರುತಿಸಲು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ
ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ “ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇತರ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಡು ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಈ ವಾಸನೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟೈರ್ ಮೇಲೆಯೇ ಯಾಕೆ?
ನಾಯಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಲದಂತಹ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಂಬ, ಮರ, ಗೋಡೆ, ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಟೈರ್ನಂತಹ ಲಂಬವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ವಾಸನೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮೂತ್ರದ ವಾಸನೆ ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ರಬ್ಬರ್ನಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೈರ್ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಾಸನೆಯ ಗುರುತು ಬಿಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಬಹುದು.
ನಾಯಿಗಳ ‘ಪೀ-ಮೇಲ್’ ವ್ಯವಸ್ಥೆ! ನಾಯಿಗಳ ಮೂತ್ರ ಕೇವಲ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸನೆಗಳು ಇತರ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ನಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಮೂತ್ರದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಯಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
-ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಾಯಿ?
-ಗಂಡೋ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣೋ?
-ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೇ?
-ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿ
-ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾಯಿ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ‘ಪೀ-ಮೇಲ್’ (Pee-mail) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಟೈರ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ‘ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ’ ಎಂದೇನಾ?
ವಾಹನದ ಟೈರ್ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಯಿಯೂ ಟೈರ್ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರ, ವಾಸನೆ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಇತರ ನಾಯಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಆ ಕ್ಷಣದ ವರ್ತನೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮೂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ?
ಹೌದು. ಹೊಸ ಪರಿಸರ, ಭಯ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಕು ನಾಯಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ವಾಹನದ ಟೈರ್ಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಮೂತ್ರ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದೇ?
ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರು ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಹಾಗೂ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಹಳೆಯ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಒಂದು ಸರಳ ಕ್ರಮ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಸ್ನಂತಹ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ-ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾಯಿಗಳು ಕಾರಿನ ಟೈರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಪ್ರದೇಶ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ವಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ-ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದ್ದರೂ ನಾಯಿಗಳು ಟೈರ್, ಕಂಬ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ!