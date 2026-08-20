ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗಿಡದ ಬಳಿ ವಾಟರ್ ಪೌಚ್ ಈ ರೀತಿ ಇಡಿ.. ಪಕ್ಕದ್ಮನೆಯವರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ
Plant watering hacks: ರಜೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಲು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮಗಾಗಿ!
ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಅದ್ಭುತ ಟ್ರಿಕ್
ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಅದ್ಭುತ ಟ್ರಿಕ್
ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಥವಾ ರಜೆಯ ಮೋಜಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ, "ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆಯೇ? ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವವರು ಯಾರು?" ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಗಿಡ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಸಹಾಯ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅಂತಹ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ! ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಹಸಿರಾಗಿರಿಸಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ವಾಟರ್ ಪೌಚ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್?
ಏನಿದು ವಾಟರ್ ಪೌಚ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್?
ಗಿಡಗಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಓರ್ವ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಉಪಾಯ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನೀರಿನ ಪೌಚ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಜಿ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಪೌಚ್ಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ 'ಹನಿ ನೀರಾವರಿ' (Drip Irrigation) ಯಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರನ್ನು ಬೇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರನ್ನು ಬೇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ "ನಮ್ಮ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ" ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಬೇಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈತೋಟ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು "ಇದೊಂದು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಐಡಿಯಾ", "ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಉಳಿಸುವ ಸುಲಭ ದಾರಿ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ನೂತನ ಉಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ!
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