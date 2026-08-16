ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಡ್ರಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಳೆ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅವಶೇಷ ಅಥವಾ ಗಾರ ಜಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಷಿನ್ನ್ನೇ ದೂಷಿಸುವ ಮೊದಲು..
ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಡ್ರಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಳೆ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅವಶೇಷ ಅಥವಾ ಗಾರ ಜಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಷಿನ್ನ್ನೇ ದೂಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬಹುತೇಕರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಡ್ರಮ್, ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಟ್ರೇ ಹಾಗೂ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಷಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕರೆಸಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಳಕೆ
ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಕೊಳೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಖನಿಜ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಡ್ರಮ್ ಖಾಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಮೆಷಿನ್ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ ಖಾಲಿ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸಬಹುದು. ನಂತರ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಖಾಲಿ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಟಬ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್-ಕ್ಲೀನ್ ಮೋಡ್ ಬಳಸಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಲವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ‘Tub Clean’ ಅಥವಾ ‘Self Clean’ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೆಷಿನ್ ತಯಾರಕರು ಸೂಚಿಸಿದ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಮೋಡ್ನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಡ್ರಮ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುವ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮೆಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ರಂಟ್-ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅವಶೇಷ ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಜಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಬೂದಿ/ಫಂಗಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೆಷಿನ್ ತಯಾರಕರು ಅನುಮತಿಸುವ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಥವಾ ಸಾಬೂನು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಬಹುದು. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದೂ ಮುಖ್ಯ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಮೆಷಿನ್ ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತಾಜಾ ವಾಸನೆ?
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕೆಲವರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತಯಾರಕರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಮೆಷಿನ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆರೆದಿಡುವುದು, ಡ್ರಮ್ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಬೇಕೆಂದರೆ...
ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡ್ರಮ್, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಟ್ರೇಗಳನ್ನೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮೆಷಿನ್ನ್ನು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮಳೆ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮೆಷಿನ್ನ ಮಾದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಹೀಗೆ ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.