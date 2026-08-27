ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಬಳಿಯ ರಾಮಸೆರ್ರಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಇಡ್ಲಿ ಇದು. ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳ ಬದಲು, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೇರಳದ ರಾಮಸೆರ್ರಿ (Ramaserri Idli) ಎನ್ನುವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಇಡ್ಲಿ ಸಕತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯೂ ಆಗಿದ್ದು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಮಸೆರ್ರಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಬಳಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶೈಲಿಯ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶೈಲಿಯ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕು ನೋಡಿ
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
2 ಕಪ್ ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ (ಬೇಯಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ)
2 ಕಪ್ ಅನ್ನದ ಅಕ್ಕಿ (Raw Rice)
1 ಕಪ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ (ಕಪ್ಪು)
1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ನೆನೆಸಿ ರುಬ್ಬಲು ನೀರು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
* ಎರಡೂ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ನೆನೆಸಿ,
* ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.
* ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನಯವಾದ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಲ್ಳಿ.
* ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ, ಇದು ತೀರಾ ನುಣ್ಣಗಾಗಬಾರದು.
* ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕಲಕಿ.
* ಇದನ್ನು 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ.
* ಆಳವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ.
ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ
* ಒದ್ದೆಯಾದ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಟೀಮರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಜರಡಿಯನ್ನು ಮಡಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ.
* ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಹರಡಿ.
* ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸುವವರೆಗೆ 6 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
* ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಿರಿ.