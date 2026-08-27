Why planes fly at night: ಫ್ಲೈಟ್ ರಾಡಾರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಮಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ..
ಭಾರತದ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೂರಾರು ಹೊಸ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಫ್ಲೈಟ್ ರಾಡಾರ್ ಆಪ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಯುರೋಪ್ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೇ ಹಾರಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ; ಇದರ ಹಿಂದೆ ವಿಮಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ!
1. ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಳ್ಳುವ ಗಾಳಿ
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 30,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 400 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹವಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್' (Jet Stream) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಾಳಿಯು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ (ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಯುರೋಪ್ ಕಡೆಗೆ) ಬೀಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನ: ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಈ ಗಾಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನವು ಈ ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಹಾರುವುದರಿಂದ, ಗಾಳಿಯು ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ: ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 7.5 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ!
2. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ
ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 5 ರಿಂದ 6 ಟನ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ. ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಉಳಿಸಿದರೂ, ಪ್ರತಿ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
3. ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ (Business Strategy)
ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯುರೋಪ್ ತಲುಪಿದರೆ, ಅವರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಅಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಲೀಪ್ ಕಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿವೆ.
4. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಹಾದಿಯ ರಹಸ್ಯ (Atlantic Tracks)
ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಡಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು 'ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಎಂಬ ಅದೃಶ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸುದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು
ಲಂಡನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಂತಹ ನಗರಗಳ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ರವರೆಗೆ ವಿಮಾನ ಇಳಿಯಲು ನಿಷೇಧವಿರುತ್ತದೆ (Night Curfew). ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಇಳಿದರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ರ ನಂತರವೇ ಇಳಿಯುವಂತೆ ವಿಮಾನಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಹೊರಡುತ್ತವೆ.
6. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಿಮಾನದ ಶಬ್ದ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ?
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಭೂಮಿ ತಣ್ಣಗಾದಾಗ, ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ರಾತ್ರಿ ವಿಮಾನದ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಪೈಲಟ್ಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ 'ಇಂಜಿನ್ ಪವರ್' ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.