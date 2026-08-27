ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ. ಆ ಘಮಘಮಿಸುವ ಹೂವನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಮುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ನೂರ್ಮಡಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿನವೂ ಕೊಂಚ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ?
Jasmine flowers benefits-Why women wear jasmine-Jasmine fragrance and brain-Psychological effects of jasmine. ಘಮಘಮಿಸುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್': ಬರಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸೈನ್ಸ್!
ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯರಿಗೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಹಬ್ಬ ಇರಲಿ, ಮದುವೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭ ಇರಲಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಅಪೂರ್ಣ. ಆದರೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರದ ವಸ್ತುವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು! ಈ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಹೂವಿನ ಘಮಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು (Mood) ಬದಲಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಆ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್' ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಘಮ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ!
ನಾವು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದಾಗ, ಆ ಸುಗಂಧವು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ 'ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಅಥವಾ 'ಘ್ರಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಟರ್ ಸಿಎಂಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮನೋವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಶರಧಿ ಸಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸುಗಂಧವು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ವಾಸನೆ ತಗುಲಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ 'ಫೀಲ್ ಗುಡ್' ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರಿಯದೆಯೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ನಿರಾಳತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ನೆನಪುಗಳ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯೇ ದೋಣಿ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ವಾಸನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ, ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆಯ ಮಗುಪು ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯದ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂವು ಕೇವಲ ವಾಸನೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ. ಒತ್ತಡದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸುಗಂಧವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ, ಆತಂಕವನ್ನು (Anxiety) ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಸೆನ್ಸರಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಶನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್: ಮಲ್ಲಿಗೆಯೇ ಮದ್ದಲ್ಲ!
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪರಿಮಳ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲ. "ಖಿನ್ನತೆ (Depression) ಅಥವಾ ತೀವ್ರತರದ ಆತಂಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಮುಡಿಯುವುದರಿಂದಲೇ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ. ಶರಧಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೂರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲದೇ ಹೊರತು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಮುಖ್ಯ
ಮನಸ್ಸು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೂವು ಮುಡಿಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳೂ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ. ಆ ಘಮಘಮಿಸುವ ಹೂವನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಮುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ನೂರ್ಮಡಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿನವೂ ಕೊಂಚ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಘಮದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!