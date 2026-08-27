Gardening Tips: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಲೋವೆರಾ ಬೆಳೆಸಿ, ಈ 5 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಾಜಾ ಜೆಲ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಅಲೋವೆರಾದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಾಜಾ ಜೆಲ್ನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನ್ನು ತ್ವಚೆಯ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡೀಷನರ್ನಂತೆ ತೇವಾಂಶ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಗಿಡವು ಮನೆಗೆ ಹಸಿರಿನ ಸೊಬಗು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಸನ್ಬರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳ ನಿವಾರಣೆ
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನ ತಂಪಾದ ಗುಣವು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಚರ್ಮದ ಉರಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸನ್ಬರ್ನ್ನಿಂದ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶದ ಅನುಭವ ಸಿಗಬಹುದು.
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಂಪಾದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಗಾಯವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತೀವ್ರ ಸುಟ್ಟಗಾಯ, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ತ್ವಚೆ ಮತ್ತು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹಗುರವಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಣ ಹಾಗೂ ರಫ್ ಆಗಿರುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ಮುಖ, ಮೊಣಕಾಲು, ಮೊಣಕೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಣತನ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಜೆಲ್ ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಡ್ಡಿನ ಅನುಭವ ನೀಡದೆ ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತ್ವಚೆಯವರು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕೂದಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡುವ ಕಂಡೀಷನರ್
ತಾಜಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಣ ಕೂದಲಿಗೆ ತೇವಾಂಶದ ಅನುಭವ ಸಿಗಬಹುದು.
ಇದರ ಜೆಲ್ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಣ, ಫ್ರಿಜಿ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡೀಷನರ್ನಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ತುರಿಕೆ, ಕೀಟಗಳ ಕಡಿತವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವ:
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲೆ ತಂಪಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕೀಟಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಉರಿಯೂತ-ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕಡಿತವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತೆಳುವಾಗಿ ತಾಜಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಆದರೆ ತೀವ್ರ ಊತ, ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.
DIY ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು
ತಾಜಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆಗೆ ತಂಪು ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶದ ಅನುಭವ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಜೇನಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸರಳವಾದ ಹೋಮ್ಮೇಡ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತ್ವಚೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಒಣತನವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
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