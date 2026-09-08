Astrology: ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು, ಬಾಕಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಯೋಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಹಣದ ಯೋಗ
ಮೇಷ – ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಷಭ – ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಿಥುನ – ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ
ತುಲಾ – ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೈಸೇರಬಹುದು
ಧನು – ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವ ಸಮಯವಿದು. ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಣ ಬಂದರೂ ಗಮನವಿರಲಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಹಣದ ಯೋಗವು ಖಚಿತವಾದ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಫಲಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉಳಿತಾಯ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
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