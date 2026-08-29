ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI)ವು 'ಎವರೆಸ್ಟ್' ಮತ್ತು 'ಲಾಲ್ಜಿ ಗೋಧು' ಕಂಪನಿಗಳ ಇಂಗು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ 'ಎವರೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಹಾಗೂ 'ಲಾಲ್ಜಿ ಗೋಧು & ಕಂಪನಿ' ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಇಂಗು (Asafoetida) ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು FSSAI ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ? FSSAI ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆ ಏನು?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ FSSAI, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕಾಯ್ದೆ-2011ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಹಾರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ (Food Testing Laboratory) ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಇಂಗಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (Samples) ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಹಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು "ತಪ್ಪಾಗಿ ಬ್ರಾಂಡ್" (Misbranded) ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಒಳಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕಲಬೆರಕೆ ಮತ್ತು ಲೋಪಗಳೇನು?
ಆಹಾರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಜಿ ಗೋಧು ಕಂಪನಿಗಳ ಇಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ!
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕರಗುವ ಘನವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ; ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಂಗಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕರಗುವ ಸಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೂನ್ಯ (0%) ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಇಂಗಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಹಳದಿ ಇಂಗು ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕರಗುವ ಸಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ 3.29% ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಇಂಗು ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ 4.4% ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಇವೆರಡೂ FSSAI ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶೇ. 5 ರ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಪಿಷ್ಟದ (Starch) ಬಳಕೆ; ಲಾಲ್ಜಿ ಗೋಧು & ಕಂಪನಿಯ ಮಿಶ್ರ ಇಂಗು (ಪುಡಿ ಮತ್ತು ತುಂಡುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾದರಿಗಳು) ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಇಂಗು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಿಷ್ಟ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಂಗಿನ ತೂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎವರೆಸ್ಟ್ನ 3 ಪ್ರಮುಖ ಮಸಾಲೆಗಳೂ ಕಳಪೆ!
FSSAI ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಕೇವಲ ಇಂಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಇತರ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಕ್ರಮಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಗರಂ ಮಸಾಲ (Garam Masala)
ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ (Chicken Masala)
ಎಗ್ ಕರಿ ಮಸಾಲ (Egg Curry Masala)
ಈ ಮೂರೂ ಪ್ರಮುಖ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಾದರಿಯ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಲೋಪಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, FSSAI ಈಗಾಗಲೇ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ **ಅಧಿಕೃತ ನೋಟಿಸ್** ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಇಂಗು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. FSSAI ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, "ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಳಪೆ ಆಡಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.