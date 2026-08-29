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ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋ 7 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
fashion Aug 29 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Pinterest
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ಮಿನಿಮಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ (Minimal Gold Studs)

ಡೈಲಿ ಯೂಸ್‌ಗೆ, ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ನೀಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ.

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ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೂಪ್ಸ್ (Gold Hoops)

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಜೀನ್ಸ್, ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆ ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.

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ಡೈಮಂಡ್ ಟಚ್ ಓಲೆಗಳು

ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್‌ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರೋ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇದು ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆ.

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ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ (Floral Designs)

ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡೋಕೆ ಸಾಫ್ಟ್, ಫೆಮಿನಿನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಂತಹ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.

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ಚೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ (Chain Style Earrings)

ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಚೈನ್ ಇರೋ ಓಲೆಗಳು ಈಗ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.

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ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ (Geometric Designs)

ತ್ರಿಕೋನ, ಚೌಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿರೋ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ.

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ಲೇಯರ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ (Layered Style)

ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್‌ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದರಂತೆ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.

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