ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ನೀಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಜೀನ್ಸ್, ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆ ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರೋ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇದು ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆ.
ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡೋಕೆ ಸಾಫ್ಟ್, ಫೆಮಿನಿನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಂತಹ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.
ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಚೈನ್ ಇರೋ ಓಲೆಗಳು ಈಗ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ತ್ರಿಕೋನ, ಚೌಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿರೋ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ.
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದರಂತೆ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.
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