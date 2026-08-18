ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳವಿರುವ 1 BHK ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಾಜಿನ ವಿಭಜನೆ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಿಯೋಜನೆ, ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಬಳಕೆಯಂತಹ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಸಂಘಟಿತ ನೋಟ ನೀಡಬಹುದು.
ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರಿನಂಥ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ನಗರ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮದು 1 BHK ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ತಂತ್ರಗಳು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯದೆ 1 BHK ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯೋಣ.
ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ನಡುವಿನ ಗಾಜಿನ ವಿಭಜನೆ
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಗಾಜಿನ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಇ ಅವುಗಳ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸ್ಲಿಮ್-ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದೃಶ್ಯ ಜಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸೋಫಾವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿ
ವಿಭಾಗಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸರಿಯಾದ ನಿಯೋಜನೆಯು 1 BHK ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೋಫಾವನ್ನು ಗೋಡೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಬದಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಸೋಫಾದ ಹಿಂದೆ ಊಟದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಊಟದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜಾಗವನ್ನು ಸಹ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
ರಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ರಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸೋಫಾದ ಕೆಳಗೆ ರಗ್ಗು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ
ಪ್ರತಿ ವಲಯಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಬೆಳಕಿನ ಬದಲು ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಸೋಫಾ ಬಳಿ ನೆಲದ ದೀಪ, ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸದೆ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
ಸೀಲಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕರ್ಟೈನ್ಸ್
ನೀವು ಜಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸೀಲಿಂಗ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಕರ್ಟೈನ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೋಣೆಯ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪರದೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಗೋಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು.