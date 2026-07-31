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- Pigeons: ಬಾಲ್ಕನಿ, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯೆ? 4 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ- ಪಕ್ಷಿ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
Pigeons: ಬಾಲ್ಕನಿ, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯೆ? 4 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ- ಪಕ್ಷಿ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಗಲೀಜು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಫಲಿತ ವಸ್ತುಗಳು, ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೈಕ್ಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು.
ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ
ಮನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದರೂ, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಡಿ, ಗಲೀಜು, ಹಿಕ್ಕೆಗಳ ಗೂಡಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಮಾಡಿದ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗಿ, ವಾಸನೆಯೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ರೋಗ ಹರಡುತ್ತವೆ
ಪಾರಿವಾಳದ ಹಿಕ್ಕೆಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಪಾರಿವಾಳದ ಹಿಕ್ಕೆಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಿ.
ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು, ನೀವು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಗ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅತ್ತ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಳೆಯ ಸಿ.ಡಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಟೇಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಚಲನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ರೇಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೈಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ
ಬಾಲ್ಕನಿ ರೇಲಿಂಗ್ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೈಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೈಕ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬಂದು ರೇಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಅವು ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ
ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ತುಣುಕುಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಆಹಾರ, ನೀರು ಅಥವಾ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಅವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಜಂಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಬಲೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ
ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನೀವು ಬಲೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬಲೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
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