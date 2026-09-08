ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲು ಹಲವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ರುಚಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಐದು ಸರಳ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ, ಮೆಣಸು, ಮತ್ತು ರುಬ್ಬುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚಟ್ನಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಟೆಲ್​ ಸ್ಟೈಲ್​ ಟೇಸ್ಟ್​ ಬೇಕು ಎನ್ನೋದು, ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಹೋದರೆ, ನಮ್ಮಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟೇಸ್ಟ್​ ಬೇಕು ಎನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹೋಟೆಲ್​ ತಿನಿಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಎನ್ನಿಸಿದರೆ, ಹೋಟೆಲ್​ನವರು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಅಮ್ಮನ ಕೈರುಚಿ, ಮನೆಯಡುಗೆ, ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈರುಚಿ... ಹೀಗೆ ಹೋಟೆಲ್​, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ ಹೆಸರು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ತಿನಿಸುಗಳು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹೋಟೆಲ್​ ಟೇಸ್ಟ್​ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕೊರಗು ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರೇನೋ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್​ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್​ ಪೌಡರ್​ ಹಾಕ್ತಾರೆ... ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇದೆ.

ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿಯ ರುಚಿ

ಆದರೆ ಅಸಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್​ನಿಂದ ಹೋಟೆಲ್​ ಸ್ಟೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಬಹುತೇಕ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ಈ ಚಟ್ನಿಗೇ ಫೇಮಸ್​ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವೇ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ಎನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ರೀನ್​ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಐದು ಟಿಪ್ಸ್​ ಏನು ಎನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಐದು ಟಿಪ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿವೆ

1. ಮೊದಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್,​ ಎಂದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅದರ ಬ್ರೌನ್​ ಕಲರ್​​ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕೇವಲ ಬಿಳಿಯ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ.

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2. ಎರಡನೆಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್​, ಟೇಸ್ಟ್​ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ. ಒಣ ಮೆಣಸು ಅರ್ಥಾತ್​ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

3. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಟೇಸ್ಟ್​ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ನೀರು, ಅರ್ಧ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ.

5. ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್​ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಆಫ್​ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಾರ್​ ಒಳಗೆ ಹೀಟ್​ ಆಗಿ ಚಟ್ನಿಯ ಟೇಸ್ಟ್​ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.