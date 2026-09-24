Kitchen Gardening: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕುಂಡದದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಕುಂಡದ ಮಣ್ಣು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ನೀರು, ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆಸರೆ ನೀಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಾಜಾ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಡದದಲ್ಲೇ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕು ಇಷ್ಟು!
ಮನೆ ಟೇರೇಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದೆ ಒಂಥರಾ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ?. ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಯೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆನು ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನೂ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲು ಯಾವ ಕುಂಡದ ಬೇಕು?
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬಳ್ಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಕುಂಡ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 18 ಇಂಚು ಆಳ ಮತ್ತು ಅಗಲವಿರುವ ಕುಂಡ ಸೂಕ್ತ. ಕುಂಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ರಂಧ್ರಗಳಿರಬೇಕು. ನೀರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 6ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುಬೇಕು. ಹಾಗಲಕಾಯಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಇಷ್ಟ.
ಮಣ್ಣು ತಯಾರಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ
ಹಾಗಲಕಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾದ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಗಾರ್ಡನ್ ಸಾಯಿಲ್, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಕೊಪೀಟ್ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಗುರವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶ ದೊರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಜಿಗುಟಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. .
ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೀಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಿರಿ. ಬೀಜದ ಹೊರಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ತಯಾರಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಂಚು ಆಳದ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ 2ರಿಂದ 3 ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಮೇಲಿನಿಂದ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ.
7-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ !
ಕುಂಡವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಸಿಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಬಹುದು. ಗಿಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದು ಹಲವು ಎಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಗಿಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ದುರ್ಬಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಬಳ್ಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಸರೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿ. ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಾಲರಿ, ಮರದ ಕೋಲು ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡುವ ಬದಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು, ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಟು ಪದಾರ್ಥ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಗಿಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಹೂ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವ ಕೀಟಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣು ಮೂಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
ನಂತರ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಆಗಿ, ಅವು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು ಉತ್ತಮ, ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ಇಡಬೇಡಿ.