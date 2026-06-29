Snake Around Plants: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ? ಯಾವ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯೇ? ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯಗಳೇನು? ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೆಲವರ ಮನೆ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಮನ್.
ಇದ್ರಿಂದ, ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಜನ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಗಿಡದ ವಾಸನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾವುಗಳು ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆ, ತೇವಾಂಶ, ತಂಪು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಿಗುವ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಗಳು
ಡುರಾಂಟಾ, ಬಾಕ್ಸ್ವುಡ್, ಫೈಕಸ್ನಂತಹ ದಟ್ಟವಾದ ಗಿಡಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ತಂಪು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಬಿದಿರಿನ ಪೊದೆಗಳು (Bamboo)
ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದಟ್ಟವಾದ ಬಿದಿರು ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಬಿದಿರಿನ ದಟ್ಟವಾದ ನೆರಳು, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಒಣ ಎಲೆಗಳ ರಾಶಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸದ ಹುಲ್ಲು
ನಿಮ್ಮ ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ. ಉದ್ದವಾದ ಹುಲ್ಲು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಸೇಫ್ ಜಾಗ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು
ಪೇರಳೆ, ಬಾಳೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಲಿ, ಅಳಿಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹಾವುಗಳು ಕೂಡ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಗಾರ್ಡನ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
-ಪೊದೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
-ಲಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಆಗಾಗ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ.
-ಒಣ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ರಾಶಿ ಹಾಕಬೇಡಿ.
-ಇಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿ.
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತುಳಸಿ, ಲೆಮನ್ಗ್ರಾಸ್, ಚೆಂಡು ಹೂವು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. ಯಾವುದೇ ಗಿಡದ ವಾಸನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆಯೇ?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
2. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವುದರಿಂದ, ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
3. ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹುಲ್ಲನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಡಿ, ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಇಲಿಗಳು ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.