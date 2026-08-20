Kitchen Hacks: ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಲೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟರೂ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆನೆಸಿಟ್ರೂ ಕಡಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ಯಾ?
ಅಡುಗೆಗೆ ಕಡಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿದರೆ ಕಡಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿದ ನಂತರವೂ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಡಲೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಯ ವಯಸ್ಸು, ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು.
ಕಡಲೆ ಏಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ?
ಕಡಲೆಯೊಳಗಿನ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ನೀರು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊರಪದರ ಮೃದುವಾಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ, ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದರೂ ಕಡಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಕಡಲೆ
ಕಡಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆ ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿದರೂ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದರೂ ಒಳಗಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಕಡಲೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕಚ್ಚಾ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಡಲೆ ಬಳಸುವ ಬದಲು ತಾಜಾ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನೀರು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೇ?
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಲೆಯಲ್ಲ, ಬಳಸುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂನಂತಹ ಖನಿಜಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನೀರನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಕಡಲೆ ಮೃದುವಾಗಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕಡಲೆ ಬೇಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಡಲೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಲು ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಲು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು?
ಕಡಲೆ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅನೇಕರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ತಪ್ಪೆಂದರೆ, ಕಡಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಇತರ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಡಲೆ ಮೃದುವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಕಡಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಮೃದುವಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಅಥವಾ ಇತರ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಕಡಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಕಡಲೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆನೆಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಮೆತ್ತಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಳಸಬಹುದು. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ನೀರಿನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಕಡಲೆಯ ಹೊರಪದರವನ್ನು ಬೇಗ ಮೃದುವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆ ನೆನೆಸುವಾಗ ನೀರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಕಡಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸುಮಾರು ¼ರಿಂದ ½ ಟೀ ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದರೆ ಕಡಲೆಯ ರುಚಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಒಡೆದುಹೋಗಬಹುದು.