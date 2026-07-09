Cooking Trick: ತರಕಾರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ.. ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ಆಹಾರ ಹಾಳಗಲ್ಲ!
Healthy lifestyle tips: ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ
ಈ ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ
ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ತರಕಾರಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುದಿಸಬೇಡಿ
ಕುದಿಸಬೇಡಿ
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು (Antioxidants) ನೀರಿನ ಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು (Steaming): ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಯ ರುಚಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು(Sauté & Stir-fry): ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಲಿ.
ಗ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ (Grilling): ತರಕಾರಿಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ (Baking & Roasting): ಒಣ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕಿಂಗ್ (Pressure Cooking): ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸ್ಲೋ ಕುಕಿಂಗ್ (Slow Cooking) ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ತರಕಾರಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬಳಸಿ.
ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ.
ತರಕಾರಿ ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.
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