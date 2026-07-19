ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, 14 ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಹುಡುಗೀರು ಅಡುಗೆ ಕಲೀತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ 25-30ರ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕೋಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನಗರದ 70% ಯುವಜನತೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
"ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು?" ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ "Zomato ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ" ಅನ್ನೋದೇ ಉತ್ತರ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಅಡುಗೆಮನೆ ಈಗ ಬರೀ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇಡೋ ಜಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕೆ? ಇದು ಸೋಮಾರಿತನವಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ?
ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ. ಹಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದವು. ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರವರೆಗೆ ಆಫೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಜಿಮ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, Netflix... ಈ ಬಿಝಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋವಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ?
ಎರಡನೇ ಕಾರಣ, ಅಡುಗೆ ಈಗ 'ಕೆಲಸ' ಅನಿಸುತ್ತೆ, 'ಹವ್ಯಾಸ' ಅಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮೊದಲು ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ತರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಬೇಕು, ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಕೊನೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಊಟ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಮೂರನೇ ಕಾರಣ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಕೊರತೆ. YouTube ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೆಸಿಪಿಗಳಿವೆ, ನಿಜ. ಆದರೆ 'ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ' ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಸೀದು ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ರೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಗ, '30 ನಿಮಿಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ' ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಸತ್ತುಹೋಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅಡುಗೆಯ ಓನಾಮ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. Swiggy, Zomato, Blinkit ನಂತಹ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಂದ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಊಟ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, Instagram Reels ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಫುಡ್ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಂಬಾರ್-ಅನ್ನ एकदम 'boring' ಅನಿಸಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರಗಿನ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಶುಗರ್, ಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕುಕಿಂಗ್' ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, Instant Pot, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸುಲಭ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವುದು.
ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸೋಮಾರಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಆಗದಿದ್ದರೂ, ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನವಾದರೂ ಸರಿ. ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಹೊರೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳದೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ.